Bis zum Nachmittag solle eine Entscheidung fallen, ob die Partie der Fußball-Königsklasse am Dienstag (21.00 Uhr/Sky) angesichts der Corona-Krise wie geplant stattfinden kann, teilte ein Sprecher der Stadtverwaltung mit. Das Hinspiel in London hatte RB mit 1:0 gewonnen.

Wegen der steigenden Infektionszahlen hatte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) am Wochenende empfohlen, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern abzusagen. Denkbar ist zum Beispiel auch, dass Fußballspiele ohne Zuschauer ausgetragen werden. Eine Entscheidung über die weiteren RB-Partien in der Bundesliga steht ebenfalls noch aus. Am Samstag ist das nächste Heimspiel gegen den SC Freiburg terminiert.