«Wir sind unter den letzten Acht. Als Underdog ist es leichter, drei Spiele zu gewinnen als fünf. Deswegen haben wir durch die neue Turnierform bessere Möglichkeiten», sagte der dänische Fußball-Nationalspieler der «Bild». Man müsse natürlich immer noch große Mannschaften schlagen, um den Titel zu holen. Die Champions League soll vom 12. August an in einem Blitzturnier ohne Rückspiele in Lissabon beendet werden.

Derzeit befindet sich Poulsen nach einem Syndesmoseanriss in der Reha. Eine Schiene muss der 26-Jährige nicht mehr tragen und wird beim Trainingsauftakt am 19. Juli fit sein. «Davon gehe ich aus. Ich bin theoretisch kurz vor der Rückkehr ins Mannschaftstraining. Die paar Prozente, die mir noch fehlen, arbeite ich in der Pause nach», sagte Poulsen. «Ich habe ein eigenes Programm für mein Sprunggelenk bekommen. Zudem werde ich in Kopenhagen in einem Reha-Zentrum von den Physios unserer Nationalmannschaft behandelt.»

© dpa-infocom, dpa:200703-99-660047/2