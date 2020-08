«Es tut mir wirklich leid, was gestern passiert ist», schrieb der 28 Jahre alte Fußball-Profi am Tag nach dem Königsklassen-Aus auf Twitter. «Ich bin enttäuscht. Ich will nicht nach Ausreden suchen - weil es keine gibt. Wir müssen definitiv etwas ändern.»

Ter Stegen hatte im Duell mit seinem Nationalmannschaftskollegen Manuel Neuer acht Gegentore kassiert und war mit Barcelona im Viertelfinale der Königsklasse ausgeschieden. Neuer hatte anschließend sogar Mitleid für den ehemaligen Gladbacher geäußert. «Das wünscht man natürlich keinem Teamkollegen in der Nationalmannschaft», sagte der Münchner, der seit Jahren die Nummer 1 im DFB-Tor ist. Der sechs Jahre jüngere ter Stegen wollte den direkten Vergleich eigentlich dazu nutzen, um gegen Neuer zu punkten.

