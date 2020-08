Ursprünglich sollte der Supercupsieger 2020 am 12. August in Porto ermittelt werden. Die Bayern besiegten Paris Saint-Germain in Lissabon durch einen Treffer von Kingsley Coman mit 1:0 (0:0). Das UEFA-Exekutivkomitee hatte die Supercup-Partie im Zuge der Spielverlegungen wegen der Coronavirus-Pandemie nach Ungarn vergeben. Beim Finalturnier der Europa League in Nordrhein-Westfalen hatte Sevilla in Köln Inter Mailand im Endspiel mit 3:2 besiegt.

Am vergangenen Mittwoch wurde bei einer Video-Konferenz der UEFA mit allen 55 Generalsekretären der Mitgliedsverbände vorgeschlagen, den UEFA-Superpokal als Pilotspiel mit einer reduzierten Zuschauerzahl zu nutzen. 2019 gewann Champions-League-Sieger FC Liverpool den Pokal.

© dpa-infocom, dpa:200823-99-278991/2