FC Bayern: Königsklassen-Gewinner siegt in allen Spielen

Elf Siege reihte der deutsche Fußball-Rekordmeister bis zum krönenden 1:0 am Sonntagabend in Lissabon gegen Paris Saint-Germain aneinander. Der letzte ungeschlagene Titelträger war Manchester United in der Saison 2007/08.

Von Belgrad bis Paris, die elf Bayern-Siege auf dem Weg zum Titel:

Datum Paarung Ergebnis Runde 18.09.2019 FC Bayern Roter Stern Belgrad * 3:0 Gruppenphase 01.10.2019 Tottenham Hotspur - FC Bayern * 2:7 Gruppenphase 22.10.2019 Olympiakos Piräus - FC Bayern * 2:3 Gruppenphase 06.11.2019 FC Bayern - Olympiakos Piräus 2:0 Gruppenphase 26.11.2019 Roter Stern Belgrad - FC Bayern 0:6 Gruppenphase 11.12.2019 FC Bayern - Tottenham Hotspur 3:1 Gruppenphase 25.02.2020 FC Chelsea - FC Bayern 0:3 Achtelfinale 08.08.2020 FC Bayern - FC Chelsea 4:1 Achtelfinale 14.08.2020 FC Barcelona - FC Bayern 2:8 Viertelfinale 19.08.2020 Olympique Lyon - FC Bayern 0:3 Halbfinale 23.08.2020 Paris Saint-Germain - FC Bayern 0:1 Finale

* mit Niko Kovac als Cheftrainer

