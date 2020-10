«Beide Mannschaften können besseren Fußball spielen», sagte der deutsche Coach des Premier-League-Clubs. «Ich denke, jeder weiß, dass Ajax normalerweise ein brillantes Fußballteam ist, aber heute Abend war es knifflig, das Passspiel war schwierig, das konnte man sehen. Aber wir haben gewonnen und ich bin damit einverstanden.» Amsterdams Nicolás Tagliafico unterlief in der 35. Minute das entscheidende Eigentor.

Dass es beim Auswärtsspiel in den Niederlanden kein Gegentor gab für den Champions-League-Sieger von 2019 wollte Klopp allerdings nicht zu hoch bewerten. «Wir sind nicht so dumm zu denken, dass wir dafür nicht auch ein bisschen Glück gebraucht haben», sagte er. «Fabinho musste sich richtig strecken, um den Ball von der Linie zu kriegen, und sie haben einmal den Pfosten getroffen.» In beiden Situationen sei sein Team «weit davon entfernt gewesen, perfekt zu sein».

© dpa-infocom, dpa:201022-99-35173/2