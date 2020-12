Vor dem Spiel bei Istanbul Basaksehir am Mittwoch (18.55 Uhr/DAZN) hob der schwedische Fußball-Nationalspieler die Stärken der Sachsen hervor. «Wir müssen mutig spielen und an uns selbst glauben. Dann ist alles möglich. Wir fliegen dahin, um zu gewinnen», sagte Forsberg der Deutschen Presse-Agentur. Gewinnt Leipzig in Istanbul und eine Woche später gegen Manchester United, kann die Mannschaft aus eigener Kraft die K.o.-Runde erreichen.

Allerdings warnte Forsberg auch davor, die Türken nach dem souveränen Erfolg aus dem Hinspiel zu unterschätzen. «Es wird kein leichtes Spiel. Istanbul hat viel Qualität, das hat man gegen uns gesehen. Außerdem haben sie Manchester United zu Hause geschlagen», sagte der 29-Jährige. «Wir haben immer noch hohe Chancen, weiterzukommen. Natürlich müssen wir beide Spiele gewinnen. Wir bringen viel Positives mit und wollen in Istanbul gewinnen.»

