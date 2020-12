Der französische Fußball-Meister gewann die tags zuvor wegen eines Rassismus-Vorfalls abgebrochene Partie gegen Basaksehir aus Istanbul mit 5:1 (3:0). Der überragende Neymar (21., 38., 50.) war mit drei Treffern der Erfolgsgarant. Kylian Mbappe (42.) hatte durch einen verwandelten Foulelfmeter das 3:0 erzielt, nachdem zuvor ein Treffer von Mitchell Bakker wegen Abseitsstellung nach Videoüberprüfung aberkannt worden war. Im zweiten Durchgang erhöhte der Stürmer auf 5:1 (62.). Für die Türken traf Mehmet Topal (57.).

Wegen des gewonnenen Direkt-Vergleichs mit Leipzig (2:1, 0:1) sicherte sich Paris den Sieg in der Gruppe H vor dem punktgleichen Bundesligisten. Die Leipziger hatten sich am Vortag durch ein 3:2 gegen Manchester United fürs Achtelfinale qualifiziert. Die Engländer spielen als Dritter in der Europa League weiter.

Die Partie PSG gegen Basaksehir war am Dienstagabend wegen eines Rassismusvorfalls abgebrochen worden, nachdem der Vierte Offizielle den Istanbuler Co-Trainer Pierre Webo mit dem in Deutschland als «N-Wort» umschriebenen Begriff bezeichnet haben soll. Aus Protest hatten beide Mannschaften den Platz verlassen.

Bei der Erwärmung trugen Webo, die Spieler beider Teams sowie die Schiedsrichter weiße T-Shirts mit den Logos von PSG und Basaksehir und der Aufschrift «No to Racism» (Nein zu Rassismus). Vor dem Anpfiff knieten die Spieler rund um den Mittelkreis nieder und hatten eine Faust erhoben. Die Geste gilt als Anti-Rassismus-Zeichen, das vom US-Football-Profi Colin Kaepernick initiiert wurde.

