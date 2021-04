«Es ist ein fantastisches Stadion. Nach Dortmund zu fahren und zu wissen, dass es keine Zuschauer geben wird, scheint mir ein Nachteil für Dortmund zu sein», sagte Gündogan. Vor dem Duell mit seinem Ex-Club fehlt daher ein wichtiger Dortmunder Faktor, die 1:2-Hinspielniederlage zu drehen. «Ich habe fünf Jahre in diesem Stadion gespielt und weiß, wie laut es sein kann.»

Nicht überrascht war der Mittelfeldspieler über den guten Auftritt seiner Ex-Kollegen beim Hinspiel in Manchester. «Ich verfolge ihre Spiele und weiß um ihre Qualitäten. An einem guten Tag können sie jede Mannschaft in Europa schlagen», sagte der 30-Jährige.

Ganz besonders beeindruckt zeigte sich Gündogan auch von BVB-Angreifer Erling Haaland. «Seine Statistiken sind herausragend», schwärmte er. «Er geht dahin, wo es weh tut. Ein fantastischer Spieler.»

© dpa-infocom, dpa:210413-99-188489/2