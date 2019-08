«Neven spielt in meinen Überlegungen eine Rolle. Er konnte wieder eine Woche gut trainieren, auch wenn er natürlich noch etwas Rückstand hat», sagte Trainer Urs Fischer vor dem Erstrundenduell am Sonntag (15.30 Uhr) in Sachsen-Anhalt. «Aber noch haben wir etwas Zeit.»

Der frühere Dortmunder Innenverteidiger Subotic sei «auf dem Weg zurück», nachdem er eine Knieverletzung überstanden hat. Der 30-Jährige war Anfang Juli ablösefrei vom französischen Erstligisten AS St. Etienne nach Köpenick gekommen und soll die Defensive der Berliner in deren erster Saison in der Bundesliga stabilisieren.

«Ich sehe die Favoritenrolle klar bei uns. Aber entscheidend ist, wie du diese Aufgabe angehst», sagte Fischer mit Blick auf die drei Ligen tiefer spielenden Halberstädter. «Es gilt, auch den nötigen Respekt vor dem Gegner zu haben. Aber natürlich müssen wir selbstbewusst auftreten, um uns für die nächste Runde zu qualifizieren.»