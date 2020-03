Am Tag nach der Partie entschuldigte sich der Frankfurter Filip Kostic, der Toprak hart gefoult hatte, beim Verteidiger. «Lieber Ömer, ich möchte mich für das Foul an dir noch mal entschuldigen», war beim Instagram-Aufritt des Serben zu lesen. «Es war nicht meine Absicht, dich zu verletzen. Gott sei dank ist es nicht so schlimm wie zunächst befürchtet.» Der Eintracht-Profi hatte für sein Einsteigen von hinten ohne Chance auf Ballkontakt die Rote Karte gesehen.

«Eine sehr schmerzvolle Angelegenheit für Ömer, aber zum Glück ist nichts gebrochen», wird Bremens Trainer Florian Kohfeldt im Bremer Vereinsstatement zitiert. «Die Wunde wurde gestern Nacht im Krankenhaus genäht und Ömer ist wenig später ins Teamhotel zurückgekehrt.» Im Auswärtsspiel des Tabellenvorletzten der Fußball-Bundesliga bei Hertha BSC am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wird Toprak allerdings fehlen.