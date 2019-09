Wolfsburg (dpa) - Für den VfL Wolfsburg ist der PFK Oleksandrija nicht gerade ein Wunschgegner in der Fußball-Europa-League. Der ukrainische Club dagegen kann das Auftaktspiel am Donnerstagabend in der Volkswagen Arena (21.00 Uhr/DAZN) kaum erwarten.

Von dpa