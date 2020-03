«Wir können davon ausgehen, dass morgen das vorerst letzte Spiel sein wird vor eigenen Zuschauern. Schön, dass wir das noch einmal genießen dürfen», sagte Eintracht-Trainer Adi Hütter. «Wir wissen, dass wir danach unter Ausschluss der Öffentlichkeit die Spiele absolvieren müssen.»

Man wolle den Heimvorteil nutzen, um sich eine gute Ausgangsposition für das Rückspiel eine Woche später zu verschaffen. Wo die Zweitauflage des Duells mit dem Schweizer Vizemeister stattfindet, ist weiter offen, nachdem die Austragung in Basel von der Kantonspolizei wegen der Ausbreitung des neuen Coronavirus verboten wurde. Personell kann Hütter am Donnerstag aus dem Vollen schöpfen. «Bis auf die Langzeitverletzten sind alle Mann an Bord», sagte er.