Die Mannschaft von Trainer Ole Gunnar Solskjaer gewann am Donnerstagabend ihr Achtelfinal-Hinspiel beim Linzer ASK in Österreich mit 5:0 (1:0). Odion Ighalo (28.), Daniel James (58.), Juan Mata (82.), Mason Greenwood (90.+2) und Matheus Pereira (90.+3) trafen für Manchester. Zu dem Spiel waren aufgrund der Coronavirus-Krise keine Zuschauer zugelassen.

Istanbul Basaksehir gewann durch ein Tor von Edin Visca (88./Foulelfmeter) mit 1:0 (0:0) gegen den FC Kopenhagen. Die Rückspiele sollen am kommenden Donnerstag stattfinden. Möglicherweise setzt der Dachverband UEFA die Europapokal-Wettbewerbe aber am kommenden Dienstag wegen der Ausbreitung von Sars-CoV-2 aus.