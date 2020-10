Der 27 Jahre alte Nationalspieler aus Belgien erzielte auf dem Weg ins Finale sieben Tore in sechs Spielen für die Italiener. Lukaku traf in insgesamt elf Europa-League-Spielen nacheinander und stellte damit einen Rekord auf.

Inter unterlag im Endspiel beim Finalturnier in Nordrhein-Westfalen 2:3 gegen den FC Sevilla. Dabei erzielte Lukaku das früheste Endspiel-Tor in der Geschichte des Wettbewerbs. In der neuen Saison trifft Lukaku mit Inter in der Gruppenphase der Champions League auf den Bundesligisten Borussia Mönchengladbach.

© dpa-infocom, dpa:201002-99-799785/2