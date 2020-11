Vor dem Anpfiff gab es zudem eine Schweigeminute für den Argentinier, dessen Bild auf der Anzeigetafel des leeren Stadions zu sehen war. In der Startelf der Italiener stand auch der frühere Leipziger Diego Demme.

Vor dem Stadion hatten sich zahlreiche Fans versammelt und ihren früheren Kapitän noch einmal gefeiert. Acht Jahre hatte Maradona für den süditalienischen Club gespielt. Bei keinem anderen Verein stand er in seiner Profi-Karriere länger unter Vertrag. Mit Neapel gewann Maradona zwei Mal den Titel in der italienischen Serie A (1987 und 1990) sowie den UEFA-Pokal 1989. Der Argentinier starb am Mittwoch im Alter von 60 Jahren.

