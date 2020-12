Neapel und San Sebastian trennten sich im direkten Aufeinandertreffen 1:1 (1:0), was beiden Clubs in Gruppe F zum Weiterkommen verhalf. Bern erreichte durch ein 2:1 (0:0) gegen CFR Cluj neben der AS Rom in Gruppe A die nächste Runde. Molde erkämpfte sich durch ein 2:2 (1:1) bei Rapid Wien den zweiten Platz in Gruppe B hinter dem FC Arsenal.

In Gruppe K setzte sich Wolfsberg im direkten Duell mit Feyenoord Rotterdam mit 1:0 (1:0) durch und folgte damit Gruppensieger Dinamo Zagreb in die K.o.-Runde. Tel Aviv sicherte sich in Gruppe I durch ein 1:0 (0:0) gegen Sivaspor das letzte Ticket.

Die PSV Eindhoven kam ohne Mario Göze im letzten Gruppenspiel zu einem 4:0 (1:0) gegen Omonio Nikosia. Die Niederländer waren in Gruppe E bereits vor dem Spiel für die nächste Runde qualifiziert und konnten daher einige Spieler schonen.

