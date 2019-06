Amiri will zweiten EM-Titel: «Alles raushauen»

Udine (dpa) - Nadiem Amiri erinnert sich derzeit besonders gern an die Final-Nacht von Krakau 2017. Damals stemmte der 22 Jahre alte U21-Nationalspieler erstmals den EM-Pokal in den Himmel - das möchte er am Sonntag noch einmal schaffen.