«Das ist eine Sache von Stefan Kuntz. Er hat mir vor Weihnachten mal einige Namen genannt. Einige oder vielleicht sogar viele, die in Frage kommen», sagte der 59-Jährige beim Neujahrsempfang der Deutschen Fußball Liga in Offenbach. Derzeit stehe nur fest, dass kein Spieler im Sommer bei der EM vom 12. Juni bis 12. Juli im A-Team und beim kurz danach beginnenden Olympia-Turnier in Tokio (24. Juli - 8. August) dabei sein solle.

«Zunächst muss er abwarten, wer ist bei der A-Mannschaft dabei, beim Turnier, weil zwei Turniere zu spielen, wollen wir keinem zumuten, so viel steht fest», sagte Löw zu den Personalplanungen von Olympia-Coach Kuntz. Zuvor hatte Müller ein mögliches Comeback im DFB-Trikot bei Olympia nicht grundsätzlich ausgeschlossen.

Der 30 Jahre alte Bayern-Profi war im März 2019 nach 100 Länderspielen wie auch seine Kollegen Mats Hummels und Jérôme Boateng von Löw nicht mehr für die A-Auswahl berücksichtigt worden. Für Olympia vom 24. Juli bis 8. August kann Trainer Kuntz drei Spieler berufen, die vor dem 1. Januar 1997 geboren sind.