Ob sie für die Partie am Samstagabend in Szekesfehervar (21.00 Uhr/ProSieben) zur Verfügung stehen, war zunächst noch offen. Moukoko hatte sich am Dienstag eine Prellung am Schienbein zugezogen. Die deutschen U21-Fußballer können sich nach dem 3:0 zum EM-Auftakt gegen Ungarn mit einem Sieg gegen die Niederlande bereits für das EM-Viertelfinale qualifizieren.

