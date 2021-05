«Telefonieren tue ich eigentlich ständig im Moment, das hilft schon, mit allen möglichen Leuten», sagte Löw am Donnerstag in der Halbzeitpause des DFB-Pokal-Finales in der ARD. Die «Bild»-Zeitung hatte zuletzt berichtet, der 61-Jährige solle Müller (31) am Telefon signalisiert haben, ihn in die deutsche Fußball-Nationalmannschaft zurückholen zu wollen.

Löw wird seinen Kader für das EM-Turnier (11. Juni bis 11. Juli) am 19. Mai bekanntgeben. «Alles, was möglich war, haben wir überprüft und nochmals analysiert», sagte Löw am Donnerstagabend. Trotz Nachfragen wollte der Bundestrainer aber nicht ins Detail gehen: «Das wäre natürlich für Sie eine gute Gelegenheit, aber für mich... Das Allererste, was ich machen muss, ist die Spieler informieren», sagte Löw zu ARD-Moderator Matthias Opdenhövel.

© dpa-infocom, dpa:210513-99-589560/2