Von dpa

In den Verhandlungen seien «nur letzte Details noch zu klären», schreibt die «Bild». Laut «Express» soll der 25 Jahre alte Mittelfeldspieler schon am Montag im Trainingslager des Fußball-Zweitligisten auf Mallorca erstmals mit seiner neuen Mannschaft trainieren. Ein Vereinssprecher des FC wollte den Transfer am Sonntagabend weder bestätigen noch dementieren.

Die Schalker hatten bereits zu Beginn ihres Trainingslagers im spanischen Benidorm mitgeteilt, dass Geis zu den Spielern zähle, die nicht mehr mit dem Profikader trainieren und abgegeben werden sollen.