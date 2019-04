«Wir sind in dieser Saison gegen Mannschaften aus der oberen Hälfte nicht so erfolgreich gewesen. Jetzt ist es an der Zeit, zu zeigen, dass wir da unten eigentlich nichts zu suchen haben», sagte der 65 Jahre alte Niederländer.

Schalke liegt fünf Spieltage vor dem Ende einer enttäuschenden Saison sechs Punkte vor dem Relegationsrang. Hoffenheim, wo Stevens im Februar 2016 wegen Herzrhythmusstörungen zurücktrat, ist als Sechster auf Kurs Europa League. Spiele gegen die Bundesliga-Spitzenteams München, Leipzig, Mönchengladbach, Bremen oder Frankfurt sowie in der Champions League gegen Manchester City hat Schalke im neuen Jahr verloren.

Stevens machte aber auch die psychische Belastung durch die Misserfolge für die schlechten Leistungen wie beim mageren 1:1 zuletzt in Nürnberg verantwortlich. Der Niederländer zeigte sich trotzdem optimistisch: «In dieser Woche habe ich wieder positive Signale von der Mannschaft gesehen.» Personell kann Stevens wohl wieder auf Breel Embolo zurückgreifen, der nach Grippeerkrankung am Mittwoch ins Training zurückkehrte. Nicht zur Verfügung stehen wird wohl der angeschlagene Steven Skrzybski.