Münster -

Von André Fischer

Ahmed Kutucu und Radsport? Nein, das passt nicht wirklich zusammen. „Ich bin mal BMX-Rad gefahren – und das hat geschlaucht“, sagt der Jungstar des Fußball-Bundesligisten FC Schalke 04. Am Mittwoch war er bei seiner Stippvisite in Münster sichtlich beeindruckt, als er vor dem 14. Sparkassen-Münsterland-Giro bei einem Sponsorentermin auf Igor Boev traf. Der 22-jährige Profi des Pro-Continental-Teams Gazprom RusVelo spult im Jahr annähernd 40 000 Kilometer ab – so viel fährt Kutucu nicht mal mit dem Auto.