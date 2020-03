Gelsenkirchen -

Von Jürgen Beckgerd

Im Pokal ausgeschieden, in der Rückserie der Saison noch nicht so recht in Tritt gekommen: Der FC Schalke 04 macht sich zurzeit das Leben in der Bundesliga schwer. Und dann gibt es – vor dem Heimspiel am Samstag gegen 1899 Hoffenheim – unruhige Zeiten in der Fan-Community, in deren Fokus auch TSG-Mäzen Dietmar Hopp steht. Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider stand zu diesen und anderen Themen Rede und Antwort.