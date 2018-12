Die nächste Runde Futsal: Der SC Reckenfeld setzt in der neuen Hallensaison wieder voll auf sein sportliches Markenzeichen. Neben dem eigenen Futsal-Cup richtet der Verein zum zweiten Mal die Westfalenmeisterschaften für C- und B-Juniorinnen aus. Foto: Ulrich Schaper

Von Stefan Bamberg

Eigentlich ist der Mann ja gerade auf dem Sprung. Um Punkt drei hat Tim Vallandi noch einen Termin in der Walgenbachhalle. „Da übe ich mit meiner A-Jugend schon mal fürs neue Jahr“, verrät Reckenfelds Fußball-Allzweckwaffe. Der Anfang-Zwanziger ist beim SCR Trainer, Tüftler, Turnier-Koordinator – und gerade jetzt in all diesen Rollen gefragt. Denn Winterzeit ist Futsalzeit – fast nirgendwo in der Region gilt das so sehr wie im Ortsteil. „Das ist so ein bisschen zu unserem Markenzeichen geworden“, ist der Sportliche Leiter der Jugendkicker ein bisschen stolz.

Und weil die Sportskameraden vom Fußball- und Leichtathletikverband Westfalen (FLVW) das genauso sehen, haben sie dem SCR auch für 2019 – konkret für den 9. und 10. Februar – den Zuschlag für die Futsal-Westfalenmeisterschaften der U15- und U17-Juniorinnen erteilt: „Wir haben da vergangenes Jahr viel Lob bekommen“, berichtet der Orga-Chef. Lob für die professionell-kreative Gestaltung des sportlichen und atmosphärischen Rahmens bei der Quali für die Westdeutschen Meisterschaften: mit Torhymnen und Stadionsprecher. Vor allem aber mit einer eigens designten Anzeigetafel, die zum Beispiel die beim Futsal relevante Teamfoul-Statistik anzeigen kann. Das fanden die Verbands-Offiziellen offenbar cooler als für jedes Vergehen ein Hütchen aufzustellen oder Leibchen auf Wäscheleinen zu hängen. Die Reckenfelder gehen weiter voran auf dem steinigen Weg des Futsal hin zu einer allseits akzeptierten Sportart.

Mit ihrem eigenen Futsal-Cup haben sie in dieser Hinsicht bereits vor mehreren Jahren Neuland betreten – und jenes Highlight beschäftigt die SCR-Planer sogar noch vor dem großen Mädchen-Spektakel: Vier Konkurrenzen – U13, U15, U17, U19 – steigen am 5. und 6. Januar in der Rönnehalle. „Let it snow, let it snow, let it snow“ – auf der extra für dieses erste Neujahrs-Wochenende eingerichteten Event-Homepage rieseln sogar schon die digitalen Flocken: Drei Westfalenligisten kommen, mehrere Landesligisten – und beim U13-Cup die heiligen drei Könige der hiesigen Balltreter-Landschaft: Greven 09, die DJK und der SCR! „Eine tolle Sache“, freut sich Vallandi, „wenn wir schon in der Liga nicht mehr gegeneinander spielen...“

Alle sind eingeladen – nicht nur für den Futsalcup ein passendes Motto. Sondern auch für die Würstchen und Röstzwiebeln im köstlichen sportlichen Sandwich: Zwischen den beiden Hochkarätern lädt der Verein nämlich auch noch zu einem XXL-Minispielfest (12. Januar) sowie einem Wochenende für F- und E-Junioren aus der Umgebung ein (19. und 20 Januar).

Auch hier wird übrigens schon – soweit wie möglich – Futsal gespielt. „Draußen gibt‘s schließlich auch keine Bande“, schmunzelt Vallandi. „Die Kleinen möglichst früh an diese technisch versierte Variante heranführen – das finden wir sinnvoll.“ Wir – das ist neben Tim Vallandi übrigens maßgeblich Jugendobmann Artur Karliczek, ein bewährtes Gespann, bei dem die vielen Fäden zusammenlaufen. Die Turnier-Organisation beim SCR im Vorfeld – das ist nicht mal „Two and a Half men“. Die Durchführung allerdings lastet zum Glück auf mehreren Schultern: „Da ist die ganze Abteilung auf den Beinen“, freut sich Vallandi. Und muss so langsam echt mal los zum Training.

► 5.1./6.1.‘19: SCR-Futsalcup (Rönnehalle)

► 12.1.‘19: Minikicker-Event (Rönnehalle)

► 19.1./20.1.‘19: Wochenende für E- und F-Junioren (Emssporthalle)

► 9./10.2.‘19: Futsal-Westfalenmeisterschaften für C- und B-Juniorinnen (Rönnehalle)