Die 09-Damen verloren in Sassenberg. Foto: Heidrun Riese

Die Handballerinnen des SC Greven 09 boten im Spitzenspiel in Sassenbefg zwar eine gute Leistung, unterlagen am Ende jedoch knapp.

Mit einer besseren Leistung in der Abwehr hätte vielleicht mehr drin sitzen können. Trotzdem gehörte die 30:35 (12:21)-Niederlage beim VfL Sassenberg zu der Sorte, mit der die Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 gut leben konnten. „Das war kein Spiel, bei dem man sich am Ende darüber ärgern muss, dass man es verloren hat“, fand auch Sabine Horsthemke, die den Tabellenzweiten am Samstagabend zusammen mit Kathrin Lohmann und Okka Cielejewski coachte.

Es war eine junge und ehrgeizige Mannschaft, mit der es das SCG-Team da zu tun hatte. So spielte der Spitzenreiter nicht nur einen schnellen Ball nach vorne, sondern zeigte auch vorbildliches Rückzugsverhalten. All das stellte in der ersten Viertelstunde noch keine allzu hohe Hürde dar. Mit 4:2 (5.), 4:5 (7.) und 9:9 (15.) bewegten sich die 09-Damen auf Augenhöhe, verloren dann jedoch den Faden und fielen über 10:17 (24.) auf 12:21 (30.) zurück.

Trotz des Neun-Tore-Rückstands zur Halbzeitpause ließ das SCG-Team den Kopf nicht hängen, im Gegenteil. „Sie haben eine superstarke kämpferische Leistung gebracht.“ Und es damit auch fast geschafft: Über 16:25 (37.), 21:28 (42.) und 24:29 (46.) kamen die 09-Damen, die in der Abwehr nun deutlich aggressiver waren und dadurch auch die Halblinke besser im Griff hatten, bis auf 28:31 (55.) heran. „Wir hatten sogar die Chance, auf zwei Tore zu verkürzen, haben aber leider verworfen“, berichtete Horsthemke.

SC Greven 09: Quadflieg, Noetzel - Hufelschulte (9/7), Haxter (6), Mikowsky (4), Werning (4), Langkamp (3), Lamboury (2), Everwin (1), Krechting (1), Lake und Socha.