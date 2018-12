Insgesamt 49 Kinder und Jugendliche absolvierten im vergangenen Sommer das Sportabzeichen beim TVE. Viele von ihnen nahmen ihre Urkunde am Freitag persönlich in Empfang. Foto: Sven Thiele

Greven -

Gäbe es so etwas wie den König des Sportabzeichens, die Krone wäre ihm gewiss. Sage und schreibe 61 Mal hat Harald Voigt den Fitnesstest erfolgreich absolviert. Am Freitagabend erhielt er aus den Händen von Willi Wällering, ebenfalls ein Urgestein der Sportabzeichen-Aktion des TVE, Urkunde und Abzeichen in Gold, die die erfolgreiche Teilnahme bestätigen. Voigt gehörte zum Kreis der rund 70 Sportler, die in der Kulturschmiede persönlich ihre Auszeichnung entgegennahmen.