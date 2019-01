Reckenfeld -

Geschafft: Die Sportkegler des SC Reckenfeld haben den Wiederaufstieg in die Westfalenliga realisiert – und das ohne eine einzige Niederlage. Mit einem ungefährdeten 3:0 in Lengerich sicherten sich die Reckenfelder souverän den Aufstieg. Nun beginnen beim SCR die Planungen für die kommende Saison - unter anderem muss der Verein in der Westfalenliga personell aufrüsten.