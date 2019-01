Hallo Bundesliga! Die besten E-Jugendteams Deutschlands sind am Wochenende in Greven. Foto: Ulrich Schaper

Dieses Turnier gibt jeder und jedem den Kick! Am Samstag und Sonntag steigen die E-Jugend-Hallenmasters in der Rönnehalle. Mit zahlreichen Bundesliga-Nachwuchsteams, optimistischen Gastgebern und rappelvollen Tribünen. Wir haben uns gefragt, was diesen XXL-Budenzauber eigentlich so geil macht. Und haben 09 Antworten gefunden.

Von Stefan Bamberg

Hereinspaziert, hereinspaziert! Der Fußball-Zirkus ist in der Stadt. Am heutigen Samstag um 10 Uhr ertönt in der Rönnehalle der Anpfiff zum ganz großen Budenzauber des SC Greven 09. Wir nennen genau 09 Gründe, warum die E-Jugend-Hallenmasters geil sind!

► ...weil hier die Stars von morgen spielen!

Manuel Neuer war mal mit dabei, Oranje-Star Daley Blind auch. Und sogar der kleine Kevin Großkreutz brachte hier bereits das Parkett zum Schwitzen. Besondere Vorkommnisse rund um den Dönerstand drangen dereinst übrigens nicht an die Öffentlichkeit.

► …weil es hier keine vergoldeten Steaks gibt!

Noch nicht zumindest. Die unzähligen 09-Ehrenamtlichen im Catering passen schon drauf auf, dass den jungen Kickern – anders als Monsieur Ribéry – der Erfolg kulinarisch nicht zu Kopfe steigt. Stattdessen im Angebot: herzhafte Bratwurst oder natürlich die für jeden Budenzauber obligatorische Weingummi-Mix-Tüte.

► ...weil hier sogar Schalke 04 einen Titel holen kann!

Es gibt Sachen, die gibt es gar nicht: Herne-West ist mit vier Titeln Rekordmeister in Greven. Noch so ein Meister-der-Herzen-Funfact: 2002 gewann die E-Jugend von Bayer Leverkusen, ausgerechnet im legendären Vizekusen-Jahr der Werkself-Profis. Zumindest das königsblaue Kuriosum freilich ist erklärbar: Im offiziellen Hallenfußball-Regelwerk tauchen indirekte Freistöße in der 95. Minute nicht auf.

► ...weil sich die Grevener Vereine da alle lieb haben!

Nein, in den Kampf um Hallenzeiten ziehen die Vertreter der lokalen Klubs fürwahr lieber mit der Wumme als mit der Friedenspfeife. Auf die Idee aber, Hallen-Ansprüche fürs Masters-Wochenende zu stellen, ist zum Glück noch niemand gekommen. Im Gegenteil: Sie kommen alle zugucken.

► …weil es immer mal wieder Überraschungen gibt!

Und was für welche. Da denkst Du als Nullneuner, die Vielleicht-bald-Profis spielen Dir einen Knoten in die Beine. Und dann sowas: Die grün-schwarz-weißen Gastgeber haben in der Tat schon zweimal für die Sensation in eigener Halle gesorgt – 1992 und 2009 holte der SC 09 den Cup.

► …weil sie stets für Ohrwürmer gut sind!

Wer den Duisburger Zebra-Twist nicht kennt, hat den Fußball nie geliebt. Das Bremer Nebelhorn und Tote Hosen für Fortuna. Wir freuen uns auf die vielen kultigen Original-Torhymnen. Oder darf’s eine Runde „Hertha, Hertha eieieiei“ sein? Schuss, Tor, Sieg – und wir sind dabei! Auch musikalisch.

► ...weil manchmal die großen Stars vorbeischauen!

Okay, dieser Punkt ist vielleicht ein bisschen gestrunzt. Denn Raúl – im Spätherbst seines Schaffens auf Schalke nur ehrfürchtig „Senor“ genannt – kam 2012 nicht selbst vorbei, um seinen Sohn anzufeuern. Aber immerhin seine Frau, das spanische Model Mamen Sanz.

► …weil die Fans aus ganz Deutschland für Stimmung sorgen!

Von „Wir sind die Niedersachsen – sturmfest und erdverwachsen“, über „Erbarme, zu spät, die Hesse komme“ bis hin zum München-Sechzig-Ultra mit Seppelhut – alles schon gehört und gesehen in der Rönnehalle. Die Hallenmasters leben auch von den verschiedenen Zungenschlägen auf der Tribüne.

► …weil hier Freundschaften entstehen!

Gute Freunde kann niemand trennen – das sang Franz Beckenbauer erst zum WM-Triumph `74, später dann – beim Geschacher ums Sommermärchen – zusammen mit dubiosen Scheichen aus den Emiraten. Doch bei den Hallenmasters stimmt des Kaisers Satz: Mindestens ein Foto, wenn nicht eine WhatsApp-Freundschaft ist zwischen Grevenern und ihren Gäste-Kids immer drin.