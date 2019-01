Von Martin Weßeling

Das sah streckenweise schon mal ganz gut aus. Nach dem glatten 6:0 gegen DJK SV Mauritz bestätigten die Bezirksliga-Fußballer des SC Greven 09 ihre passable Frühform auch im zweiten Testspiel gegen den SV Ems Westbevern. Die Mannschaft von Trainer Andreas Sommer hinterließ passend zu den aktuellen Witterungsverhältnissen einen frischen und klaren Eindruck – am Ende stand ein 2:1.

„Uns fehlten ja heutige einige Leute. Aber diejenigen, die dabei waren, haben es gut gemacht“, bilanzierte Coach Sommer nach dem Abpfiff. Bei Sonnenschein und eiskalten Temperaturen machten die Grevener über weite Strecken das Spiel und setzten gegen einen kompakt spielenden Gast aus Westbevern die Akzente. „Wir wollten es nicht mit langen Pässen, sondern spielerisch lösen. Das ist auch gelungen“, sah Sommer eine dominierende 09-Elf, die dem Gegner über weite Strecken überlegen war.

Das drückte sich letztendlich auch im Ergebnis aus. Patrick Fechtel traf vor der Pause zum 1:0. Nach dem Wiederanpfiff blieb der SV Westbevern durch vereinzelte Konter gefährlich. Letztendlich setzte sich aber die Überlegenheit des heimischen Bezirksligisten durch. Emre Kücükosman unterlief zwar ein Eigentor zum zwischenzeitlichen Ausgleich (61.), doch Thomas Brüning markierte kurz vor dem Abpfiff den Treffer zum 2:1-Endstand.

Am kommenden Donnerstag steht der nächste Test auf dem Programm. Dann dürften die Grevener deutlich mehr gefordert werden. Es geht um 19.15 Uhr gegen Borussia Emsdetten.

Die zweite Mannschaft des SC Greven 09 war ebenfalls im Einsatz und landete gegen den FC Nordwalde einen verdienten 3:1-Erfolg. Der Torjäger vom Dienstag, Jonas Kortevoß, schlug in dieser Partie doppelt zu und besorgte die Tore zum 1:0 und zum 2:0 (30., 69.). Zwischendurch hatte Timo Aymans zum 2:0 getroffen. Der Treffer zum 1:3 für den FC Nordwalde war dann nicht mehr als ein wenig Ergebniskosmetik. Am kommenden Samstag, 26. Januar, trifft Trainer Martin Plagemann mit seinem Team in einem weiteren Testspiel auf den SC Preußen Borghorst 2. Die Partie wird um 13 Uhr angepfiffen.