Den zweiten Tabellenplatz zu verteidigen gilt es am Samstagnachmittag (Anwurf: 16.45 Uhr) für die Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09 im Auswärtsspiel gegen den TSV Ladbergen. Mit dem SC DJK Everswinkel II und der SpVg Versmold sitzen der Mannschaft um Bogdan Oana nämlich zwei punktgleiche Verfolger im Nacken.

Für besondere Nervosität bei den 09-Damen sorgt diese Situation jedoch nicht. „Wir machen uns diesen Druck gar nicht“, sagt der Trainer. „Personalmangel spielt da eine viel größere Rolle bei uns. Die Spielerinnen sind schnell verunsichert, wenn jemand fehlt.“ Oana sieht darin eine Herausforderung: „Schließlich wollen wir auch mit dezimiertem Kader gute Ergebnisse holen.“ Gelegenheit dazu besteht bereits im TSV-Spiel, das ohne Julia Hufelschulte, Jana Werning und Helena Schwitte stattfindet.

Das SCG-Team bekommt es mit einem ambitionierten Aufsteiger zu tun, der aktuell mit 9:13 Punkten auf dem siebten Rang steht. In der Hinrunde gewann Greven mit 32:18 (16:10) deutlich. „Da hat bei uns alles geklappt“, erinnert sich Oana. „Wir hatten einfach Bock, dadurch haben wir einen so hohes Ergebnis erzielt.“ Wie der Trainer weiß, ist es bei den Ladbergenerinnen ganz genauso. „Wenn sie motiviert sind, sind sie ein starker Gegner.“ Daher ist er überzeugt: „Die Mannschaft, die heißer auf den Sieg ist, wird ihn auch holen. Da geht es nicht in erster Linie um Können und Taktik, sondern um Motivation und Körpersprache. Ob wir gewinnen, liegt ganz in unserer Hand.“