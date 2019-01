30 Minuten fühlen sich wie ein ganzes Spiel an. Vanessa Juszczak bringt die Kicker an ihre Grenzen. Foto: Sven Thiele

Von Sven Thiele

Aus einer Musikbox dröhnen schnelle Beats. Nach kürzester Zeit heiß gelaufen sind auch die rund 30 versammelten Fußballer. Und das, ganz ohne Runden um den Sportplatz zu drehen und obwohl das Thermometer an diesem winterlichen Dienstagabend nahe der Gefriergrenze ausschlägt. Das Fitnessprogramm zeigt den Spielern des SC Greven 09 schonungslos ihre Grenzen in Sachen Kraft, Ausdauer und Koordination auf. Vor allem aber soll es helfen, eben diese Grenzen zu verschieben. Zum Besseren: auf das die 09er in der bevorstehenden Rückrunde den vielleicht entscheidenden körperlichen Vorteil auf ihrer Seite wissen.

Die vom Deltha-Fitness- Club entsandte Vanessa Juszczak hat ihre Trainingsgruppe voll im Griff. 30 Minuten lang hetzt sie die Spieler von Übung zu Übung. Jede davon fordert ihnen nicht nur Ausdauer und ein hohes Tempo, sondern auch ein großes Koordinationsvermögen ab. Die zahlreichen Wiederholungen zehren überdies an den Kraftreserven. „Die Spieler kämpfen an ihren Grenzen“, stellt 09-Trainer Ulli Peppenhorst fest. Er beobachtet die Einheit, die während der vierwöchigen Vorbereitung zweimal in der Woche mit immer demselben Ablauf dem üblichen Trainingsprogramm vorgeschaltet ist.

Waldlauf war gestern. Das ganzheitliche Fitnesstraining will selbst bislang unentdeckte Muskelgruppen beanspruchen. Und die körperliche Grundfitness spürbar verbessern helfen.

Allerdings dauert es nicht lange, bevor die ersten dem hohen Tempo Tribut zollen. Bei ihnen scheinen sich 30 Minuten wie 90 Minuten mit Nachspielzeit anzufühlen. Und um genau diesen Effekt geht es den Trainern des SC Greven 09. Peppenhorst: „Wir erhoffen uns, dass wir in der letzten Phase des Spiels noch zulegen können. Wenn die Kräfte normalerweise nachlassen, wollen wir nochmal den Schalter umlegen.“ Dafür unterziehen sich die Spieler Woche für Woche diesen körperlichen Grenzerfahrungen.

Übrigens mit wachsender Begeisterung, wie Peppenhorst betont. Allein zum Auftakt sah er in skeptische Gesichter, berichtet er. Längst ist das Training eine willkommene Herausforderung.

Was auch an der Trainerin liegt. Vanessa Juszczak absolviert eine Ausbildung zur Sport- und Fitnesskauffrau beim Grevener Fitness-Studio, das das vierwöchige Training sponsert. Die quirlige Trainerin demonstriert die Übungen mit einer Leichtigkeit, die den Fußballer augenscheinlich imponiert. Und sie tut alles dafür, die ihr anvertrauen Kicker an die gewünschten körperlichen Grenzen heran zu führen. Unentwegt feuert sie die Spieler an, lässt ihnen kaum Zeit zum Verschnaufen und ermutigt sie zu einer immer höheren Schlagzahl bei den wiederkehrenden Bewegungsabläufen.

Am Ende der 30 Minuten ist das Schnaufen unüberhörbar, die Zufriedenheit trotzdem groß. Auch der Trainer ist voll des Lobes. „So ein Fitnesstraining würde ich gerne dauerhaft installieren.“

Nur mitmachen will der Grevener Ulli Peppenhorst nicht. Und schon gar nicht die Rolle des Trainers übernehmen: „Wenn ich das vormache, sieht das wohl deutlich weniger dynamisch aus.“