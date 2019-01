Das war‘s erstmal mit dem zweiten Platz für die Landesliga-Handballerinnen des SC Greven 09. Durch ihre 27:30 (10:16)-Niederlage beim TSV Ladbergen am Samstagabend rutschten sie auf den vierten Rang ab. „Mit dieser Leistung haben wir das Spiel verdient verloren“, musste Trainer Bogdan Oana eingestehen.

Dass die 09-Damen nicht mit voller personeller Stärke antreten würden, war im Vorfeld bereits klar gewesen. Nun musste sich kurzfristig auch noch Kirsten Austermann abmelden, wodurch der Kader auf elf Spielerinnen schrumpfte. „Zwei von ihnen, Lenja Noetzel und Alina Socha, spielen eigentlich noch in der A-Jugend“, warf der 09-Coach ein. „Wir konnten die Ausfälle einfach nicht kompensieren.“

Das war vor allem in der ersten Halbzeit zu spüren, in der die Grevenerinnen gar nicht erst richtig in Fahrt kamen. „Wir haben zu wenig gemacht“, sprach Oana von mangelndem Einsatz. So bedeutete das 3:2 (6.) auch schon die letzte Führung für das SCG-Team, das über 6:7 (18.) auf 7:11 (24.) zurückfiel und schließlich mit einem 10:16-Rückstand in die Pause ging.

Nach dem Seitenwechsel gingen die 09-Damen motivierter ans Werk. „Wir haben ein bisschen mehr Herz und Seele investiert“, freute sich der Trainer über eine Steigerung der gesamten Mannschaft. Die holte den Rückstand schließlich nach und nach auf, woran Nadine Mikowsky mit ihren sicher verwandelten Siebenmetern einen großen Anteil hatte, und kam mit dem 16:19 (44.) erstmals wieder auf drei Tore heran.

Allerdings schafften es die Grevenerinnen nicht, den Abstand weiter zu verkürzen. „Es gab da ein paar psychologische Momente“, berichtete der SCG-Coach. Etwa zehn Minuten vor Schluss sah er durchaus noch Chancen für seine Mannschaft auf einen Punktgewinn. „Da hatten wir noch Zeit, das Spiel zu drehen.“ Zwar gelang noch das 25:27 (58.) durch Anna-Lena Everwin. „Aber da war es schon zu spät“, meinte Oana.

Dass die Begegnung letztlich mit 27:30 verloren ging, dafür sah der Trainer die Verantwortung ganz bei seinem Team. „Es hat an unserer Einstellung gelegen“, betonte er. „Daran müssen wir etwas ändern.“

SC Greven 09: Quadflieg, Noetzel - Mikowsky (10/8), Suwelack (7), Krechting (5), Haxter (3), Lamboury (1), Everwin (1), Socha, Langkamp, Lake.