Die weibliche Handball-A-Jugend des SC Greven 09 verlor gegen den ASC 09 Dortmund mit 19:21. In der ersten Halbzeit gelang es keinem der beiden Teams, sich mit mehr als drei Toren abzusetzen. So stand es zur Pause verdient 10:10. Danach ging Greven zwar in Führung, die nächsten Minuten gehörten jedoch Dortmund (15:11). Die Grevenerinnen steckten nicht auf und drehten den Rückstand in der 48. Spielminute in eine eigene Zwei-Tore-Führung. Zwar gelang es, diese Führung bis zur 53. Minute zu halten, dennoch reichte es letztlich nicht. Am Ende hatten die Dortmunderinnen mit 21:19 die Nasen vorn.

Auch wenn die kämpferische Leistung der Grevener Mädels positiv zu bewerten war und eine zumeist ordentliche Abwehrleistung sowie zwei überzeugende Torhüterinnen es dem Dortmunder Angriff schwer machten, konnte dieses Spiel letztlich nicht gewonnen werden.

Bis zum nächsten Spiel gegen den TV Werne am 2. Februar in der Rönnehalle haben die Trainerinnen Luisa Lamboury und Helena Schwitte einiges zu tun. Erwartungsvoll stimmt dabei, dass die Mannschaft mehr Potenzial hat.