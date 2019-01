gREVEN -

Was wäre wenn. . .“, mag sich Justus Paul Drees denken. Der Grevener Tennisspieler kämpfte sich bei den Hallen-Bezirksmeisterschaften bis ins Finale vor. Doch dort wurde das Talent durch eine Verletzung ausgebremst. Drees musste vorzeitig aufgeben, wurde am Ende aber immerhin noch mit einer Silbermedaille für seinen Einsatz im Endspiel der Meisterschaften in Billerbeck belohnt.