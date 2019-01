Drei Grevener U10- Schachtalente folgten der Einladung zu den Verbandsmeisterschaften des Schachverbandes Münsterland in Münster und Emsdetten. Jaro Bunse und Maike Niederhöfer hatten sich als Bezirksmeister qualifiziert. Mei Yan Heineke startete als Bezirksvizemeisterin. Alle drei hatten die Grundlagen des königlichen Spiels in der Schach-AG der Martin-Luther-Schule sowie in einer AG im Katharina-von-Bora-Haus erworben.

Die Jungen starteten ihren ersten Turniertag in der Josefschule in Münster. Nach zwei Siegen, einer Niederlage und einem Remis lag Jaro mit 2,5 Punkten aussichtsreich auf dem vierten Platz. Doch am zweiten Spieltag – eine Woche später – in Stroetmann`s Fabrik hagelte es drei Niederlagen in Folge. Die Gegner aus Emsdetten und Raesfeld waren einfach zu stark. Die letzte Partie führte zu einem versöhnlichen Abschluss. Ein Sieg brachte Jaro mit 3,5 Punkten einen guten sechsten Platz im Neunerfeld.

Die U10-Mädchen hatten nur einen Spieltag zu absolvieren. Fünf Spielerinnen aus Greven und Raesfeld kämpften um die zwei Quali-Platze für die NRW-Meisterschaften in Kranenburg. Gleich in der ersten Runde musste Maike gegen ihre Freundin Mei Yan antreten. Nach Damenverlust verlor sie wenig überraschend wie schon bei den Bezirksmeisterschaften ihre erste Partie. Doch dann war die erste Nervosität verschwunden. Sie traf in der zweiten Runde auf Ida Wehling, Bezirksmeisterin des Schachbezirks Borken, Favoritin mit 951 Wertungspunkten. Beide Mädchen kämpften um positionelle Vorteile. Dann sah Maike eine kleine Bauernschwäche, nutzte den Vorteil, und gewann.

In der dritten Runde sah es nach einem Turmverlust vorübergehend nach einer Niederlage aus. Es gelang Maike jedoch, einen Bauern auf die Grundlinie der Gegnerin zu bringen. Die Umwandlung in eine Dame entschied das Spiel schnell. In der letzten Partie spielte die Tabellenletzte Jette Meis etwas ängstlich, das nutzte Maike und gewann souverän.

Mei Yan als Jüngste im Spielerinnenfeld konnte ihr Potenzial nicht umsetzen. Ein Sieg, ein Remis und zwei Niederlagen bescherten ihr Platz vier. Da sie weiterhin für die U10 spielberechtigt ist, kann sie erneut die Quali für NRW angehen.