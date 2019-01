Grund für gute Laune hatten die Mitglieder der Radsportfreunde Greven beim Rückblick auf das Jahr 2018 während der diesjährigen Hauptversammlung. Neben den Wahlen einiger Vorstandsmitglieder, bei denen die bisherigen Amtsinhaber einstimmig bestätigt wurden, konnte der Vorstand eine höchst erfreuliche Saison Revue passieren lassen.

Dank des Jahrhundertsommers erradelten die unermüdlichen Pedalisten der Radwandergruppe, die den mitgliederstärksten Bereich des Vereins stellt, insgesamt 25 272 km, die stolz vom wiedergewählten Radwanderwart Karl-Heinz Meinecke verkündet wurden. Damit belegten sie Deutschland weit unter den Vereinen einen hervorragenden zwölften Platz, in der NRW-Wertung erreichte man sogar Rang zwei. Eine so hohe Kilometerleistung konnte nur durch regelmäßige Ausfahrten zustande kommen, die bis auf den 26. Mai, als die Radsportfreunde Ausrichter der eigenen Emspünten-RTF (Rad-Touren-Fahrt) mit 400 Teilnehmern aus Nah und Fern waren, jeden Samstag mit zwölf bis 38 Teilnehmern stattfanden. Auch die Drei-Tages-Fahrt nach Hamm mit Besuch des Maxiparks trug einige Kilometer zu diesem höchst erfreulichen Ergebnis bei.

Kein gemessenes, aber gefühlt Rekord verdächtiges Ergebnis konnte auch von Radtourenwart Claus Wagemann vermeldet werden, der die Aktiven der Rennradabteilung auf Strecke schickte. Neben den regelmäßigen Trainingsausfahrten montags und mittwochs konnten während der RTFs bei den Nachbarvereinen jede Menge Kilometer unter die schmalen Reifen genommen werden. Alleine 500 Kilometer erradelte dabei jeder Teilnehmer an der Mehrtagestour nach Bad Westernkotten, 200 Kilometer kamen dann noch für jeden der 14 Teilnehmer an der 200-Kilometer-Tour dazu.

Ein absoluter Höhepunkt der Saison war sicherlich die einwöchige Radfernfahrt von Montargis nach Greven anlässlich des 50-jährigen Bestehens der Städtepartnerschaft. Hier machten sich sieben topfitte Mitglieder mit Bus und Bahn auf nach Montargis, um von dort den langen Rückweg Richtung Heimat per Rad anzutreten. Mit dem Auto begleitet wurden sie dabei von Rainer Nieuwenhuizen.

Neben all den Erinnerungen an tolle Touren gab es auch schon einen Ausblick auf die kommende Saison 2019, die am 23. März eröffnet wird. Für die RTF, die dieses Jahr am 18. Mai stattfindet, laufen schon die ersten Vorbereitungen. Auch die Planungen für die Mehrtagestouren im Juni und Juli sind schon in vollem Gang.