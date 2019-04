Die gute Nachricht musste Werner Jacobs gar nicht öffentlich verkünden, sie war für alle Anwesenden förmlich greifbar – und eine Botschaft an die heimischen Sportler: Der Stadt-Sportverband Greven ist wieder „wer“. Ein sehr gut gefüllter Saal im „Goldenen Stern“, fruchtbare Gespräche zwischen Stadtverwaltung, Politik und den Sportvereinen, dazu eine nach vorne gerichtete, positive Stimmung. Jacobs, seit gut acht Monaten neu an der Spitze des SSV, konnte da nur strahlen. „Mit einer derart guten Resonanz hatte ich gar nicht gerechnet. Toll!“, freute sich der SSV-Chef zum Auftakt der Mitgliederversammlung.

Im Rahmen der harmonischen Sitzung gab es weitere Erfolgsmeldungen. Ab sofort gehört auch der Golf-Club Aldruper Heide, am Donnerstag vertreten durch Vizepräsident Bernd-Uwe Marbach und Jugendwart Konny Dömer, zum SSV. Der Verein, immerhin über 900 Mitglieder stark, wurde von der Grevener Sportgemeinschaft einstimmig aufgenommen – das SSV-Netzwerk gedeiht, nachdem es jahrelang im Schatten versunken war.

Und baut auf einen stabilen Vorstand. Der musste, nachdem die Satzung ebenfalls einstimmig auf den neuesten Stand gebracht worden war, neu gewählt werden. Und wurde – das war vorher klar – ohne Nebengeräusche durchgewunken. Werner Jacobs (erster Vorsitzender), Jens Dömer (Schriftführer), Stephan Bothe (Beisitzer) und Jutta Berg (Kassenprüfer) stehen dem Verband in den kommenden zwei Jahren vor. Nur Michael Martschinke musste sein Amt als Referent für Öffentlichkeitsarbeit aus privaten Gründen niederlegen. Mit Annegret Raben war eine Nachfolgerin schnell gefunden.

Die wichtigste Botschaft hatte Cosimo Palomba schon vor dieser Erfolgsmeldung verkündet. Der erste Beigeordnete war für die Stadtverwaltung angetreten und riss in einer kurzweiligen Ansprache an, welche Aufgaben künftig auf die Entscheider der Stadt warten. Sein Credo: „Wir sind schon toll aufgestellt. Die Sportentwicklung in Greven ist eine einzige Erfolgsgeschichte.“