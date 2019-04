Ob diese Partie wohl als Blaupause für das Derby gegen die 09-Reserve am Sonntag dient? Von der spielerischen Darbietung durchaus, vom Ergebnis her ganz sicher nicht. Im Nachholspiel gegen Saxonia Münster kassierte BG Gimbte am Donnerstag eine 0:2-Niederlage. „Das war ein Spiel der vergebenen Chancen. Wir hätten es gewinnen müssen“, räumte Trainer Dragan Grujic nach dem Abpfiff ein.

Die Hausherren zeigten spielerisch eine starke Leistung und erarbeiteten sich viele gute Chancen. Doch sie blieben allesamt ungenutzt. Besser machten es die Gäste mit dem 1:0 in der 36. Minute. Auch nach dem Kabinengang dominierten die Gastgeber. Doch nachdem Spielertrainer Dragan Grujic einen Strafstoß verschossen hatte, nahm das Schicksal seinen Lauf. Saxonia erhöhte auf 2:0 – damit war die Partie gelaufen.

Auswirkungen für das Spiel gegen den SC Greven 09 2 erwartet Grujic indes nicht. „Das wird eine ganz andere Partie – ein Derby. Wir gehen es ganz gelassen an.“