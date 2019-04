Das wird jetzt richtig eng im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga A. Wenn die Mannschaft von DJK BW Greven überhaupt noch eine klitzekleine Chance haben will, müssen nun Punkte her – egal, wie der Gegner heißt.

Gegen den FC Münster 05 ist ein Sieg für Peter Talmann und sein Team auf jeden Fall Pflicht. In den vergangenen Wochen präsentierten sich die Grevener auf jeden Fall konkurrenzfähig, allerdings blieben die entsprechenden Ergebnisse aus. Das muss sich dringend ändern, sonst fährt der Zug in Richtung Kreisliga A auf jeden Fall frühzeitig ohne die Grevener ab.

Peter Talmann hat die Hoffnung jedenfalls noch nicht aufgegeben und setzt auf die gute Stimmung innerhalb seines Teams. Nur wenn die Köpfe oben bleiben, dürfte das rettende Ufer noch zu erreichen sein.