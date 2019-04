Gäste-Coach Martin Plagemann sprach nach dem Abpfiff von einer Tiefschlafphase, die seine gesamte Mannschaft in der Anfangsphase erwischt hätte. Und so ganz falsch lag der 09-Coach auch nicht, denn es waren maximal zwei Minuten gespielt, da markierte Gimbtes Dragan Grujic auch schon das das 1:0, nachdem die Zuordnung bei den Gästen gar nicht gestimmt hatte.

Und es sollte noch schlimmer kommen für den Konkurrenten aus Greven. Nach 20 gespielten Minuten stellte Yusuf Yuvarlak auf 2:0. „Bei diesem Tor haben wir auch nicht gut ausgesehen“, kommentierte Plagemann. Fortan nahmen die Gäste aber am Spiel teil und verdauten ihren Schock zusehends. Die 09-Reserve investierte nun deutlich mehr ins Spiel und erhöhte den Druck. Diese Bemühungen wurden schnell belohnt Jonas Kortevoß traf in der 37. Minute zum 1:2, nur eine Minute später markierte Sebastian Sterthaus, Leihgabe aus der ersten 09-Mannschaft, den Ausgleich.

Nach dem Seitenwechsel ging beiden Teams dann etwas die Puste aus – das intensive Spiel der ersten Halbzeit forderte nun ihren Tribut. So hatten beide Mannschaften noch einige gute Chancen. Tatsächlich traf Pierre Ruch auch zum 3:2 für die Gäste, doch der Schiedsrichter entschied zur Verwunderung vieler Zuschauer auf Abseits. So blieb es am Ende beim 2:2-Unentschieden. „Ein gerechtes Ergebnis“, befand 09-Coach Martin Plagemann, der mit diesem einen Punkt wie der Gastgeber gut leben konnte.