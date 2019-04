Ein Abendtermin wartet am heutigen Donnerstag auf die zweite Mannschaft des SC Greven 09. Das Team von Martin Plagemann gastiert um 20 Uhr bei IKSV Münster. Nach dem Remis in Gimbte am vergangenen Sonntag verbleibt die 09-Zweite unabhängig vom Spielausgang auf dem vierten Tabellenplatz, hofft aber natürlich auf ein Erfolgserlebnis beim Tabellenzehnten.