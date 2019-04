Nächster Schritt in Richtung Aufstieg

Hamburg scheint das ideale Tanzparkett für Martin und Kerstin Berges zu bieten. Nach ihrem Einzug in die Endrunde beim Norddeutschen Tanzmarathon im Januar, bei dem sie sich wichtige Aufstiegspunkte holen konnten, ging das DJK-Tanzpaar am 7. April beim Norddeutschen Seniorenwochenende erneut in Hamburg – hier beim Walddörfer Sportverein 1924 e.V. – an den Start. Es galt, sich gegen zehn weitere Paare durchzusetzen. Denn zum Aufstieg in die SEN II A-Klasse benötigen Berges‘ nun keine Punkte mehr, sondern sieben Platzierungen zwischen dem ersten und dem dritten Platz. Zwei davon haben sie bereits erreicht. Die dritte folgte nun. In einem spannenden Wettkampf erreichten sie den zweiten von Plätzen.