Bei der diesjährigen Bezirksmeisterschaft auf der Schießanlage in der Emshalle in Emsdetten traten die Grevener mit zwölf Schützen an. Es galt, ein gutes Ergebnis zu erzielen, um die Limitringzahlen für die jeweilige Klasse der Landesmeisterschaft zu erreichen.

Geschossen wurde in der Disziplin Kleinkaliber 50 Meter Auflage, 30 Schuss. In der Schützenklasse gewann Sascha Howest mit 305,5 Ringen den Bezirksmeistertitel 2019.

Christian Wellermann landete mit 303,6 Ringen auf Platz drei und gewann die Bronzemedaille. In der Seniorenklasse 1 kam Ralf Bernsjann mit 291,1 Ringen auf den 23. Platz.

Axel Tünte schoss Quali 290,6 Ringe. Wolfgang Schmalenberg startete in der Seniorenklasse 2 und erreichte mit 290,7 Ringen den 13. Platz.

In der Mannschaftswertung landete SSF Greven 4 mit Herbert Artmeier, Egon Artmeier und Horst Becker mit 892,2 Ringen auf den 5. Platz. SSF Greven 5 kam mit 875,4 Ringen auf den achten Platz.

Mit 296,6 Ringen schoss Dieter Busjan eine gute Quali für die LM. Heinz Berning kam mit 290,4 Ringen auf den sechsten Platz in der Seniorenklasse 4. Mit guten 301,4 Ringen gewann Herbert Artmeier in der Seniorenklasse 5 den Vizebezirksmeistertitel 2019 und den zweiten Platz.

Horst Becker holte mit 300,3 Ringen noch die Bronzemedaille und den dritten Platz. Den achten Platz belegte Egon Artmeier mit 290,5 Ringen.

In der Seniorinnenklasse 5 errang Helga Berning mit 298,3 Ringen den Bezirksmeistertitel 2019. Die Bronzemedaille ging mit 286,7 Ringen an Hildegard Wiesmann.