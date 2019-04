Ok – es war nicht alles Gold, was da beim 4:1 gegen Arminia Ibbenbüren am vergangenen Wochenende glänzte. Vor allem über die erste Halbzeit wollten die allermeisten 09-Fans den Mantel des Schweigens legen. Doch ein paar Tage nach dem Sieg dürften nur noch wenige danach fragen, wie die drei Punkte nun auf das Konto der Grevener gewandert sind.

Nun geht es also zu BW Aasee. Die Hausherren waren am Donnerstag noch gegen Vorwärts Wettringen im Einsatz und unterlagen mit 0:2 gegen den Tabellenzweiten. So bleibt abzuwarten, ob die Kraft gegen den Gast aus Greven über 90 Minuten reichen wird. Die Sommer-Elf will jedenfalls alles daransetzen, Rang zwei zu verteidigen.