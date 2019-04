Reichen die Kräfte beim B-Ligisten BG Gimbte? Am Wochenende rettete sich das Grujic-Team noch in einen knappen 3:2-Erfolg, doch bereits am heutigen Dienstag sind die Gimbter erneut im Einsatz. „Wir gehen auf dem Zahnfleisch. Das wird sich in den kommenden Wochen auch nicht ändern“, zuckt Trainer Dragan Grujic mit den Schultern und wartet einfach ab, zu welcher Leistung sein Team gegen Portu Münster fähig sein wird.

„Wir bekommen auch heute keine komplette Mannschaft zusammen Hilfe kommt aus der zweiten Mannschaft“, freut sich der Spielertrainer, der gegen den Gast aus Münster dennoch dreifach punkten will. Nach der Partie gegen Portu geht es an Ostermontag gegen Münster 08 weiter. „Da müssen wird durch“, so Grujic.