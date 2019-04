Es war – obwohl das verständlicherweise kein Trainer so sagen würde – so ein bisschen das Duell um den goldenen Schokohasen am Montag in der Schöneflieth. Aber auch sowas kann Spaß machen – erzählt 09 II-Trainer Martin Plagemann: „Ein erstaunlich gutes Spiel.“ Und für Freunde des österlichen Spektakels das Gelbe vom Ei: Elf Tore beim 8:3 (4:2) gegen den SV Bösensell II. „Man hat gesehen, dass die Truppe nach der wirklich schlechten Leistung gegen Borussia Münster was geraderücken wollte“, notierte der Coach.

Einer rückte dabei besonders emsig: Sören Hermanns – seit Jahren ein grün-schwarz-weißer Leistungsträger, aber nicht zwingend als Torjäger berüchtigt – kam in den Genuss eines Dreierpacks: In der 4., 13., 84. Minute schlug Nullneuns neuer Knipser zu – und ließ zwischendurch den Kollegen Simon Herkt (10.), Timo Aymans (56.) und Jonas Kortevoß (42./47.) netterweise auch noch was übrig. Lauter wunderbar rauskombinierte Treffer gegen quasi gerettete Gäste, die sich auch immer mal meldeten (8./26./58.).

Trotz dieser durchaus vorhandenen Gegenwehr geriet der Grevener Erfolg nicht ernstlich in Gefahr – Sekunden vor Schluss garnierte Kortevoß die Torte noch mit einem Sahne-Freistoß.