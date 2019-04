Wenn Stephan Bothe dieser Tage aus dem Fenster schaut, dann sind die Prognosen des DJK-Präsidenten ähnlich ungewiss wie die diverser Wetterdienste. Grundsätzlich lockt der wärmende Sonnenschein nach draußen, aber unter Umständen könnte eine kalte Dusche dafür sorgen, dass Bothe und seine Grevener Tischtennis-Kollegen pladdernass werden – es droht auch sportlich gesehen ein veritabler Schnupfen. Sportredakteur Martin Weßeling blickte zusammen mit Bothe in einen aufgelockerten Himmel – mit Eintrübungen.

Mit einem ausgeglichenen Punktekonto (22:22) geht es in die Abstiegs-Relegation. Das ist schon ungewöhnlich. . .

Stephan Bothe: Wahnsinn. Es gibt sechs Verbandsliga-Staffeln, in jeder anderen hätten wir sicher den Klassenerhalt geschafft. Nun müssen wir in die Relegation. Aber gut, wir gehen das Ganze optimistisch an.

Wobei sich die DJK nicht sicher sein kann, wie stark die Konkurrenz sein wird.

Bothe: Wobei wir nicht mal sicher sein können, gegen wen wir wann spielen werden. Die Relegation ist für den 11. und 12. Mai in Werl angesetzt. Nun hat der TTC Werl signalisiert, die Relegation eventuell gar nicht spielen zu wollen. Der TTC hat zwei Abgänge und weiß noch nicht, wie er das auffangen soll. Sollte Werl verzichten, würden wir nur noch auf TTG Menden treffen. Und in diesem Fall würde die Relegation natürlich auch nicht in Werl stattfinden. In der kommenden Woche weiß ich hoffentlich mehr. Vielleicht bekommen wir das Entscheidungsspiel dann nach Greven, was natürlich ein Vorteil wäre.

Ist denn wenigstens sicher, wie viele Mannschaften tatsächlich den Abstieg verhindern? Das wird ja eine schöne Rechnerei.

Bothe: Könnte durchaus sein. Es gibt sechs Staffeln und damit zwei Turniere zu jede drei Mannschaften – zumindest Stand jetzt. Die Turnier-Ersten bleiben auf jeden Fall in der Verbandsliga. Die Zweiten und Dritten spielen dann erneut gegeneinander und erwerben Anwartschaften, falls Mannschaften von oben zurückziehen. Das kommt durchaus vor.

Was der DJK fehlt, ist Planungssicherheit.

Bothe: Wie gesagt, ich bin zuversichtlich, dass wir das in der ersten Runde schaffen – wie immer die auch aussehen mag. Die gute Nachricht ist: Die Mannschaft bleibt komplett zusammen. Auch Max Haddick, für den die Landesliga sicher ein hartes Brot sein dürfte, hat seine Zusage gegeben. So würden wir in der Landesliga sicher eine gute Rolle spielen.

Und in der Verbandsliga eine schlechte – den Ligaverbleib mal vorausgesetzt?

Bothe: Klar ist, dass sich die Situation und der Konkurrenzkampf in der Verbandsliga weiter verschärfen wird, denn die Anzahl der Staffeln wird in den kommenden Jahren weiter verkleinert. Da steigt dann der Druck enorm. Und es wäre gut, wenn wir uns weiter verstärken könnten. Was angesichts der aktuellen Lage aber schwierig ist. Wir führen einige Gespräche, aber die Spieler warten ab, wie es weiter geht.

Das gilt ja nicht nur für die erste DJK-Mannschaft. . .

Bothe: Das ist richtig. Während die erste Mannschaft gegen den Abstieg kämpft, haben die zweite, die dritte und die vierte Mannschaft die Chance, aufzusteigen. Vor allem bei der Reserve wäre ein Aufstieg wirklich sehr wichtig, um mittelfristig einen richtigen Unterbau für die Erste zu gewährleisten. Wir müssen halt abwarten, wie es weitergeht.