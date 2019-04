Für den SC Reckenfeld ist die Saison endgültig gelaufen. Beim TuS St. Arnold ging die Lüttmann-Elf am gestrigen Sonntag regelrecht unter. 3:7 hieß es am Ende aus Sicht der Gäste, die einen gebrauchten Tag erwischt hatten.

Die Reckenfelder kamen beim Tabellenersten zu keinem Zeitpunkt für eine Überraschung in Frage – und in vielen Situationen den berühmten Schritt zu spät. So führte der TuS St. Arnold schon zur Pause mit 5:2 – für die Gäste hatten Benedikt Sollik und Amru Tawil getroffen.

Auch nach dem Seitenwechsel hatten die Hausherren gegen eine personell dezimierte Gäste-Elf mehr vom Spiel und baute den Vorsprung bis auf 7:2 aus. Der Treffer zum 3:7 durch Julian Lüttmann war dann nur noch ein wenig Ergebnis-Kosmetik.